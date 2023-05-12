На трассе Тюмень - Екатеринбург школьный автобус врезался в легковушку

Сегодня школьный автобус на 311-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень врезался в легковой автомобиль "Лада". В результате пострадал водитель машины.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным 62-летний водитель автобуса нарушил ПДД при развороте, не пропустив легковушку. В это время в автобусе находилось 24 ребенка - все они были пристегнуты и в ДТП не пострадали, чего не скажешь о водителе "Лады" 2002 г.р., которого пришлось доставить в больницу. Сейчас его личность устанавливается.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Движение по федеральной автодороге временно ограничили, обстоятельства ДТП выясняются.