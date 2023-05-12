12 Мая 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: РИА ФАН

Пригожин пригласил Шойгу «самостоятельно оценить сложившуюся обстановку» в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой посетить Бахмут для оценки обстановки на флангах, контролируемых ВС РФ.

В распространенном пресс-службой «Конкорда» обращении предприниматель рассказал, что на флангах, где находятся военные ВС РФ, противнику удалось провести ряд успешных контратак.

«Уважаемый Сергей Кужугетович! ЧВК «Вагнер» контролируют более 95% населенного пункта Бахмут (Артемовск) и продолжают наступление. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу Вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем ВС РФ, и оценить сложившуюся обстановку», — говорит в своем обращении предприниматель.

Ранее Пригожин рассказал, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются в «гнезде» Бахмута в западном направлении. Максимальное продвижение бойцов составило 220 метров и сейчас они контролируют территорию в 68,5 тысяч метров.

скрин, письмо пригожина, лп(2023)|Фото: vk.com/wall-177427428_2799?z/скрин

Теги: евгений пригожин, сергей шойгу, бахмут,


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