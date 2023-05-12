Спецпредставитель Китая по украинскому конфликту 15 мая начнет миротворческое турне

Спецпредставитель Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэй начнет 15 мая турне, в ходе которого посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

О назначении спецпредставителя стало известно в конце апреля – после телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньнпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Спецпредставителем стал 70-летний Ли Хуэй, бывший посол КНР в России. Ли Хуэй много лет работал в китайском посольстве в СССР, затем – в России, с 2019-го года он был специальным представителем правительства КНР по делам Евразии.