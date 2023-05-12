В Минюсте решили узаконить ответственность за русофобию

Заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, выступая на сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках Петербургского международного юридического форума, предложил закрепить в российском законодательстве понятие "русофобия". За русофобскую деятельность, полагает Логинов, должна быть установлена ответственность.

Следует также закрепить в законодательстве формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, приводит ТАСС позицию Логинова.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что разработала с экспертами законопроект, который предлагает закрепить в законодательстве понятие "русофобия" и ввести за нее ответственность.