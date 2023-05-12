12 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

К голосованию за объекты благоустройства в Екатеринбурге привлекут школьников и студентов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил активизировать работу по голосованию за объекты благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, Орлов поручил провести сбор голосов среди старших школьников, студентов и работников отраслевых предприятий Екатеринбурга – как наиболее многочисленных и активных жителей уральской столицы.

"Сегодняшние школьники и студенты будут пользоваться созданными сейчас благами на протяжении многих лет. Поэтому волонтерам с планшетами следует ходить по учреждениям среднего образования, вузам, общежитиям и собирать мнения горожан старше 14 лет", - заявил мэр.

По данным администрации, на сегодняшний день в голосовании приняли участие почти 74 тысячи человек. Мнения разделились следующим образом:

  • летний парк "Уралмаш" – 40 тысяч голосов;
  • парк 50-летия ВЛКСМ – 11 тысяч голосов;
  • парк Чкалова – 10 тысяч голосов;
  • парк Энгельса – 8,5 тысячи голосов;
  • сквер на улице Титова – почти 3 тысячи голосов.

Голосование будет идти до конца мая. Напомним, что сам Алексей Орлов отдал свой голос летнему парку "Уралмаш".

Теги: голосование, благоустройство, школьники, Орлов


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