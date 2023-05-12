К голосованию за объекты благоустройства в Екатеринбурге привлекут школьников и студентов
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил активизировать работу по голосованию за объекты благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
В частности, Орлов поручил провести сбор голосов среди старших школьников, студентов и работников отраслевых предприятий Екатеринбурга – как наиболее многочисленных и активных жителей уральской столицы.
"Сегодняшние школьники и студенты будут пользоваться созданными сейчас благами на протяжении многих лет. Поэтому волонтерам с планшетами следует ходить по учреждениям среднего образования, вузам, общежитиям и собирать мнения горожан старше 14 лет", - заявил мэр.
По данным администрации, на сегодняшний день в голосовании приняли участие почти 74 тысячи человек. Мнения разделились следующим образом:
- летний парк "Уралмаш" – 40 тысяч голосов;
- парк 50-летия ВЛКСМ – 11 тысяч голосов;
- парк Чкалова – 10 тысяч голосов;
- парк Энгельса – 8,5 тысячи голосов;
- сквер на улице Титова – почти 3 тысячи голосов.
Голосование будет идти до конца мая. Напомним, что сам Алексей Орлов отдал свой голос летнему парку "Уралмаш".