Правительство не поддержало поправки об освобождении от мобилизации неслуживших

Правительство РФ не поддержало поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии, сообщает газета "Ведомости".

Инициатива была внесена в октябре прошлого года депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым.

Кабмин направил отзыв на данную инициативу, в котором указано, что в соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно.

Как пояснил Матвеев, в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. Депутат также отметил, что данный подход к призыву возможен только в случае объявления войны.

В феврале замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардаа Авксентьева пожаловалась на правительство, которое устроило волокиту по ее законопроекту о мобилизации. Кабмин не может оформить отзыв на документ, без него законопроект не будут рассматривать в Госдуме.

Законопроект Аквсентьевой предполагает появление ряда новых отсрочек от мобилизации, например, для многодетных отцов. Также он вводит возможность альтернативной службы для мобилизованных – сейчас она предусмотрена только для призванных по срочной службе.