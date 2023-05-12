Краснодонцы благодарны жителям Тюменской области за восстановление разрушенных объектов

12 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

Краснодонцы благодарны жителям Тюменской области за восстановление разрушенных объектов

Краснодонцы благодарны жителям Тюменской области за восстановление разрушенных объектов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Юные жители Краснодона уже приступили к тренировкам в бассейне. Спортивное сооружение было повреждено более десяти лет назад. Именно его попросили восстановить краснодонцы, когда тюменский регион взял шефство над территорией.

Глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил властей региона за помощь.

"Благодарим всех тюменцев, губернатора Александра Моора за неоценимую помощь Краснодону и Краснодонскому району. Бассейн теперь прекрасный: шесть дорожек, 25 метров. Это говорит о хорошем труде и доброте тех людей, которые здесь работали. Самое главное для каждого краснодонца — работы продолжаются, ремонтируются учреждения здравоохранения. В ближайшие месяцы мы увидим результаты той большой работы, которую делает Тюменская область", - заявил Сергей Козенко.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал президенту РФ о восстановительных работах в Краснодоне. Среди объектов – многофункциональная больница, детское отделение, родильный дом.

Теги: Краснодон, восстановление, Александр Моор, Сергей Козенко


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети