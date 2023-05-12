Краснодонцы благодарны жителям Тюменской области за восстановление разрушенных объектов

Краснодонцы благодарны жителям Тюменской области за восстановление разрушенных объектов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Юные жители Краснодона уже приступили к тренировкам в бассейне. Спортивное сооружение было повреждено более десяти лет назад. Именно его попросили восстановить краснодонцы, когда тюменский регион взял шефство над территорией.

Глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил властей региона за помощь.

"Благодарим всех тюменцев, губернатора Александра Моора за неоценимую помощь Краснодону и Краснодонскому району. Бассейн теперь прекрасный: шесть дорожек, 25 метров. Это говорит о хорошем труде и доброте тех людей, которые здесь работали. Самое главное для каждого краснодонца — работы продолжаются, ремонтируются учреждения здравоохранения. В ближайшие месяцы мы увидим результаты той большой работы, которую делает Тюменская область", - заявил Сергей Козенко.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал президенту РФ о восстановительных работах в Краснодоне. Среди объектов – многофункциональная больница, детское отделение, родильный дом.