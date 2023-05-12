Минобрнауки отвергло предложение о распределении после вузов

Советская система распределения выпускников вузов не вписывается в современные экономические реалии, заявил РБК замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, комментируя предложение Госсовета Татарстана ввести распределение выпускников вуза на три года после выпуска.

По его словам, основной задачей ведомства является не трудоустройство выпускников, а "обеспечение студентов возможностями для самореализации", ориентируясь на потребности рынка труда. В законодательстве предусмотрен механизм целевого обучения, который позволяет и удовлетворить потребности организаций в кадрах, и гарантировать студенту трудоустройство.