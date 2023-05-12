12 Мая 2023
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Образование За рубежом
Фото: ТюмГУ

Минобрнауки отвергло предложение о распределении после вузов

Советская система распределения выпускников вузов не вписывается в современные экономические реалии, заявил РБК замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, комментируя предложение Госсовета Татарстана ввести распределение выпускников вуза на три года после выпуска.

По его словам, основной задачей ведомства является не трудоустройство выпускников, а "обеспечение студентов возможностями для самореализации", ориентируясь на потребности рынка труда. В законодательстве предусмотрен механизм целевого обучения, который позволяет и удовлетворить потребности организаций в кадрах, и гарантировать студенту трудоустройство.

Теги: распределение, выпускники, вуз, высшее образование, минобрнауки


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