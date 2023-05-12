12 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Куйвашев: Пожарную технику после тушения лесов будут направлять на торфяные возгорания

После того, как лесной пожар будет потушен, техника, задействованная в ликвидации огня, будет оперативно направляться на торфяные возгорания. Соответствующее поручение дал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, передает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

На сегодняшний день в области действует 15 торфяных пожаров. Напомним, благодаря огнеборцам количество пожаров в Свердловской области за сутки сократилось практически вдвое - с 59 до 34. Уменьшилась и площадь действующих пожаров почти на 25 тыс. га.

При этом становится очевидным, что свердловское министерство правительство профилактику пожаров. Что менее понятно - на что ушли 2,5 млрд рублей? Многочисленные нарушения в Режевском лесничестве, где происходят пожары, накануне выявили и в прокуратуре. Ранее экологические активисты не смогли найти там якобы посаженные сосны.

"А потом мы спрашиваем, почему леса горят. Какие там украинские диверсанты? У нас своих хватает, тех, кто на лесовосстановлении бюджет осваивает, свалки оставляет, ведет незаконную рубку. По идее, надо бы все лесное хозяйство "перетрясти", - заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Напомним, губернатор отрицает, что в уральских лесах орудуют диверсанты-поджигатели.

Теги: Куйвашев, техника, пожар, торфяные возгорания


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