Делягин: Минобрнауки заставляет российских ученых клеветать на Россию

Российские образовательные власти сами заставляют российских же ученых клеветать на страну, требуя от них публиковаться в западных журналах, где без этого не обойтись. Об этом "Правде" сказал зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Это касается прежде всего гуманитарных наук.

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"Многие научные заведения, курируемые Министерством высшего образования и науки, требуют от российских ученых под угрозой штрафов публикации в журналах, в которых нельзя опубликоваться, не клевеща на Россию. Молодцы", - рассказал Делягин.

Он считает, что после кризиса 2008-2009 г. в науке администраторы взяли верх над учеными.

Об этой проблеме говорит декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. По его словам, российские университеты потратили десятки миллиардов рублей на продвижение в западных рейтингах, чтобы занять в них более высокие позиции. А от преподавателей требуют публиковаться в западных журналах с индексом Scopus или Web of Science, так как этот показатель является одним из ключевых для места вуза в рейтинге QS. То есть надо писать по тем темам, по которым эти журналы возьмут статьи, и так, чтобы они приняли. Например, Крым писать Украиной.