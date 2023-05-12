Делягин: Минобрнауки заставляет российских ученых клеветать на Россию
Российские образовательные власти сами заставляют российских же ученых клеветать на страну, требуя от них публиковаться в западных журналах, где без этого не обойтись. Об этом "Правде" сказал зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Это касается прежде всего гуманитарных наук.
"Многие научные заведения, курируемые Министерством высшего образования и науки, требуют от российских ученых под угрозой штрафов публикации в журналах, в которых нельзя опубликоваться, не клевеща на Россию. Молодцы", - рассказал Делягин.
Он считает, что после кризиса 2008-2009 г. в науке администраторы взяли верх над учеными.
Об этой проблеме говорит декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. По его словам, российские университеты потратили десятки миллиардов рублей на продвижение в западных рейтингах, чтобы занять в них более высокие позиции. А от преподавателей требуют публиковаться в западных журналах с индексом Scopus или Web of Science, так как этот показатель является одним из ключевых для места вуза в рейтинге QS. То есть надо писать по тем темам, по которым эти журналы возьмут статьи, и так, чтобы они приняли. Например, Крым писать Украиной.