12 Мая 2023
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Политика В России
Фото: ЦИК

ЦИКу предложили отказаться от многодневного голосования

Сенатор Елена Афанасьева предложила Центральной избирательной комиссии России отказаться от практики многодневного голосования, введенной в период пандемии. Афанасьева указывает, что даже Всемирная организация здравоохранения уже признала, что пандемия коронавируса закончилась.

"В связи с решением ВОЗ от 5 мая 2023 года прекратить режим чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, а также с повсеместной отменой санитарных ограничений в России предлагаю Центральной избирательной комиссии РФ воспользоваться своим правом и уже в ходе ближайшего Единого дня голосования в сентябре 2023 года вернуться к привычному однодневному голосованию вместо трехдневного. Единый день голосования должен соответствовать своему названию", - говорится в письме, направленном Афанасьевой в адрес председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Сенатор указывает, что "норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную". Она подчеркивает, что однодневное голосование избавит членов избирательных комиссий от колоссальной нагрузки и сэкономит бюджетные средства, передает ТАСС.

Примечательно, что на протяжении всего пандемийного периода Памфилова одобрительно высказывалась о многодневном голосовании, заявляла, что это удобный и поддерживаемый гражданами формат. Еще в 2021 году она заявила, что "граждане однозначно поддерживают многодневное голосование", и с этой точки зрения речи об отказе от новой практики быть не может. Проблема только в нагрузках на избирательные комиссии.

"Если мы признаем, что голосование в течение нескольких дней входит в нашу жизнь надолго, значит, мы должны усовершенствовать ряд избирательных процедур. Лично я не думаю, что в ближайшие годы мы сможем вернуться к однодневному голосованию", - заявила председатель ЦИК России на VII Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов.

 

Теги: цик, голосование, единый день голосования, елена афанасьева, элла памфилова


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