Постпред Крыма: Британия после поставок ВСУ ракет рискует превратиться в опустошенную территорию

Великобритания рискует собственной безопасностью, наращивая военную помощь Украине, заявил вице-премьер крымского правительства и постпред республики при администрации президента РФ Георгий Мурадов РИА Новости.

По мнению постпреда республики, "английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию" после "оснащения бандеровцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым".

Мурадов посоветовал Лондону поберечь корону, "с трудом натянутую на голову нового британского монарха".

Напомним, Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. По данным канала CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они "не будут использоваться по целям в России".

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае применения британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow должен быть нанесен массированный ракетный удар по западным границам Украины.