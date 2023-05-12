СР предлагает освободить от НДФЛ доходы по российским облигациям

Депутаты "Справедливой России - За правду" предлагают внести изменения в Налоговый кодекс в части освобождения от НДФЛ по облигациям российских организаций, номинированным в рублях. Такой законопроект они внесли в Госдуму.

Этот пункт был исключен из Налогового кодекса два года назад, но его нужно вернуть, считают авторы. Это освобождение предлагается сделать временным на 5 лет и оно будет распространяться только на доходы, полученные резидентами РФ. По данным на 31 августа 2022 года, совокупная оценочная стоимость прямых вложений физических лиц и их вложений в рамках доверительного управления составляет 470 млрд рублей в государственные облигации.

Принятие законопроекта повысит привлекательность отечественных ценных бумаг и позволит гражданам сохранить и приумножить свои сбережения без налога, а также будет противодействовать вывозу капитала за рубеж, полагают авторы проекта.