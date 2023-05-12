12 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

"А потом спрашиваем, почему леса горят": в лесничестве на Урале нашли массу нарушений

На Среднем Урале прокуратура выявила многочисленные нарушения в Режевском лесничестве, где экологические активисты не смогли найти якобы посаженные сосны. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал парламентарий в своем Telegram-канале, он направлял соответствующий запрос в надзорное ведомство и получил ответ.

"Оказалось, что часть сосен действительно посажена "якобы". В ходе прокурорской проверки установлено, что лесовосстановление выполнено в меньшем объеме, чем должно было. Более того, на территории лесничества, переданной в аренду коммерсанту, выявлены несанкционированные свалки и зафиксирована незаконная вырубка", - сообщил Иванов.

По его словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Депутат добавил, что есть вопросы и к сотрудникам лесничества, подписавшим акты, что сосны посажены в полном объеме.

"А потом мы спрашиваем, почему леса горят. Какие там украинские диверсанты? У нас своих хватает, тех, кто на лесовосстановлении бюджет осваивает, свалки оставляет, ведет незаконную рубку. По идее, надо бы все лесное хозяйство "перетрясти", - заключил Максим Иванов.

Напомним, что сейчас Свердловская область охвачена природными пожарами. Губернатор Евгений Куйвашев отрицает, что в уральских лесах орудуют диверсанты-поджигатели.

Теги: лесничество, нарушения, сосны, депутат


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