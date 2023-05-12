12 Мая 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

У 40% клещей в Сибири выявляется боррелиоз

42% клещей, исследованных в этом году в Красноярском крае, оказались переносчиками боррелиоза. 4% оказались заражены анаплазмозом, 3,5% - эрлихиозом, 0,4% - клещевым энцефалитом, сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

На днях в регионе подтвердился второй случай заболевания клещевым энцефалитом у людей – пострадавшим оказался 67-летний непривитый мужчина.

"Всего с начала сезона в медицинские организации с жалобами на присасывания клещей обратились 915 жителей края, большая часть из них зафиксирована на прошедшей неделе — 647 человек", - рассказал глава управления в своем Telegram-канале.

Теги: боррелиоз, клещи, сибирь, красноярский край, энцефалит


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