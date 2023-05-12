В Госдуму внесен законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в бюджеты регионов

В Госдуму внесен законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные и местные бюджеты. Среди авторов - председатели обеих палат парламента.

Они отмечают, что основным источником налоговых доходов консолидированных региональных бюджетов в большинстве регионов является НДФЛ. Введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по другим налогам приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты, их разбалансировке и не позволяет в полной мере финансировать текущие бюджетные расходы.

Для более стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты предлагается изменить последовательность при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, предусмотрев зачисление НДФЛ в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке.

При наличии положительного сальдо единого налогового счета плательщика предлагается на основании уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ в автоматическом режиме (без соответствующего заявления налогового агента о распоряжении средствами ЕНС) зачитывать суммы уже удержанного налоговыми агентами НДФЛ в счет предстоящего исполнения обязанности по перечислению указанного налога. Это даст более оперативное поступление средств в консолидированный региональный бюджет.

Как сообщил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, законопроект был подготовлен по итогам заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге 28 апреля. Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время будет разработан законопроект об установлении так называемого иммунитета НДФЛ при погашении долга по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы страны.

Авторы проекта считают, что его принятие будет способствовать повышению финансовой устойчивости региональных и местных бюджетов и возможности бесперебойного и более равномерного финансирования их расходных обязательств, то есть социальных выплат.