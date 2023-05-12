СМИ: На детского омбудсмена Морокова пожаловались президенту после насилия в спецшколе №124

Исполнительный директор "Всероссийской федерации школьного спорта" по Свердловской области Максим Чванов обратился в администрацию президента с жалобой на областного детского омбудсмена Игоря Морокова. Поводом послужила неоднозначная реакция уполномоченного по правам ребенка на желание федерации помочь пострадавшему от сексуального насилия мальчику в спецшколе №124 Екатеринбурга, сообщает 66.RU.

Напомним, после того, как об ужасах, творящихся в стенах спецучреждения, стало известно общественности, Мороков вступился за директора школы, описав ее как хорошего руководителя и педагога. В свою очередь один из воспитанников сообщил, что именно директор при всех воспитанниках подняла тему орального насилия над 12-летним ребенком, прилюдно спросив у того, "почему не откусил половой орган?" После этого мальчика стали избегать.

Чтобы помочь ребенку, адвокаты семьи решили вытащить несовершеннолетнего из спецшколы через суд. Там Мороков, вопреки ранее сказанным адвокатам словам, заявил, что ребенка стоит оставить в школе, создав ему там все условия. После омбудсмен пояснил, что на заседании изначально речь шла о переводе ребенка в другое учреждение или продолжении его нахождения в прежней спецшколе. Именно поэтому он выступил за второе, так как другое спецучреждение находится в другом городе, что помешает дальнейшему расследованию. Вопрос об освобождении будет подниматься позже при рассмотрении повторного иска.

И если до этого действия Морокова можно было понять, то его вопросы к региональному отделению "Всероссийской федерации школьного спорта" вызвали у Чванова опасения. Изначально федерация направила в суд письмо в поддержку мальчика, с предложением помочь ребенку реабилитироваться посредством занятия спортом. Тогда детский омбудсмен позвонил Чванову и спросил: "Какой у федерации интерес в данной ситуации?"

"Отвечу публично: наш интерес в том, чтобы ребенок, пострадавший от насилия при попустительстве сотрудников школы, не потерял веру во взрослых, чтобы он реабилитировался и стал достойным членом нашего общества. Чужих детей не бывает и считаю своим долгом помочь в трудной ситуации подростку, а если г-н Мороков считает по-другому, значит, наверное, он не то место для работы выбрал! Думаю, что в Свердловской области для уполномоченного по правам ребенка есть более важные задачи, вместо того чтобы звонить мне и интересоваться, какое отношение вообще имею к данному делу…" - передают слова Чванова Вечерние Ведомости.

Напомним, ранее адвокаты пострадавшего от насилия мальчика рассказали Накануне.RU, в чем возникла загвоздка при попытке освободить несовершеннолетнего из стен спецшколы №124. Тем временем количество пострадавших в стенах учреждения растет: в деле будет фигурировать как минимум пять детей - тот, над кем издевались и те, кого заставляли издеваться под угрозой избиения. Специально для пострадавших от действий работников спецшколы №124 Екатеринбурга организована "горячая линия": 8-992-02-333-17 .