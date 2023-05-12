12 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесут законопроект о "налоге на развлечения" во время СВО

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев готовит законопроект о "налоге на развлечения".

"Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счета в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Такой целевой налог на развлечения в период военного времени. Думаю, это не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма", - пишет парламентарий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что получателем средств может стать фонд поддержки участников СВО, о создании которого говорил президент.

Матвеев радуется своей хитрости: "Иностранные подданные и заукраинцы окажутся в сложном положении: ходишь в кафе и рестораны - помогаешь российской армии. Не хочешь - пельмени на кухне варишь".

По версии Матвеева, все остальные россияне будут рады дополнительному налогообложению.

Между тем, само же государство по-прежнему делает максимальные поблажки индустрии развлечений и Госдума эти инициативы раз за разом одобряет.

С 2022 года предприятия общепита освобождены от НДС, в это время предприятия платят 20% НДС, который у нас так и остается убийцей производства с ельцинских еще времен, а в целом налоговая нагрузка на производственный сектор может достигать 80%, обращает внимание телеграм-канал "МЭФ" и добавляет, что в этой связи инициатива Матвеева выглядит идея отчислять "чаевые" фронту вместо разумного изменения всей налоговой системы.

Теги: госдума, налог, законопроект, михаил матвеев


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