Полицейские задержали трех пермяков, которые вели сборы от имени Симоньян якобы на нужды военных

Трое пермяков вели сборы якобы на помощь участникам специальной военной операции от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сборы велись через telegram, где подозреваемые создали сразу несколько каналов. Постепенно число их подписчиков превысило 100 тыс. Злоумышленники писали о необходимости покупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Деньги предлагалось переводить на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам. Собранные средства присваивались.

В полицию обратилась сама Маргарита Симоньян.

"Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье и объявляли постоянные сборы. Я много раз об этом писала. И обратилась в полицию. Доверчивых подписчиков обобрали на 7 миллионов рублей — только за последние полтора месяца. Еще раз напоминаю всем — будьте бдительны, не ведитесь на фейковые каналы, не перечисляйте деньги тем, кого не знаете. А полицейским — низкий поклон и благодарность за оперативность", - прокомментировала Симоньян.

По версии следствия, двое из подозреваемых получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов Российской Федерации. Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей.

Следователем отдела полиции "Савиново" УМВД России по городу Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, личностей потерпевших и причиненного им ущерба.