На Среднем Урале стало в пять раз меньше фальшивых денег

Количество выявленных фальшивых банкнот в Свердловской области сократилось в пять раз. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Центробанка.

По данным управления, в I квартале 2023 года сотрудники банковской сферы Среднего Урала выявили 26 банкнот Банка России с признаками подделки. Это на 80% меньше, чем в I квартале 2022 года, когда выявили 132 банкноты. Сумма экономического ущерба составила около 108 тысяч рублей.

Большинство обнаруженных подделок оказались самого высокого номинала – 5 тысяч рублей (21 штука). При этом в прошлом году их было в пять раз больше – 108 штук. Также обнаружены три фальшивки номиналом 1 тысяча рублей и по одной – 500 и 100 рублей.

А вот купюры номиналом 2 тысячи рублей с признаками подделки в 2023 году пока не выявлены. В прошлом году таких было обнаружено семь штук.

Несмотря на снижение количества фальшивок в обороте, эксперты Банка России рекомендуют уральцам всегда быть внимательными при расчете наличными. Особенно это касается небольших магазинов, рынков или заправок.