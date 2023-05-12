12 Мая 2023
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале стало в пять раз меньше фальшивых денег

Количество выявленных фальшивых банкнот в Свердловской области сократилось в пять раз. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Центробанка.
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По данным управления, в I квартале 2023 года сотрудники банковской сферы Среднего Урала выявили 26 банкнот Банка России с признаками подделки. Это на 80% меньше, чем в I квартале 2022 года, когда выявили 132 банкноты. Сумма экономического ущерба составила около 108 тысяч рублей.

Большинство обнаруженных подделок оказались самого высокого номинала – 5 тысяч рублей (21 штука). При этом в прошлом году их было в пять раз больше – 108 штук. Также обнаружены три фальшивки номиналом 1 тысяча рублей и по одной – 500 и 100 рублей.

А вот купюры номиналом 2 тысячи рублей с признаками подделки в 2023 году пока не выявлены. В прошлом году таких было обнаружено семь штук.

Несмотря на снижение количества фальшивок в обороте, эксперты Банка России рекомендуют уральцам всегда быть внимательными при расчете наличными. Особенно это касается небольших магазинов, рынков или заправок.

Теги: деньги, фальшивки, Банк России


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