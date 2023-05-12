12 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В 2023 году в Астраханской области для работ по дноуглублению ВКМСК привлекут 18 земснарядов

Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) является частью МТК «Север-Юг» и астраханского воднотранспортного узла. От состояния этого канала зависят не только безопасное судоходство, но и развитие портовой особой экономической зоны и судостроительной отрасли Астраханской области, а также освоение шельфовых месторождений на Каспии.

На данный момент ВКМСК не отвечает современным параметрам грузоперевозок. Поэтому астраханский филиал Росморпорта ежегодно проводит дноуглубительные работы для поддержания паспортных глубин.

волго-каспийский канал, дноуглубление(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Важно отметить, что задача, поставленная президентом России – до конца 2023 года обеспечить на канале проходную осадку судов до 4,5 метров. В прошлом году со дна ВКМСК поднято 5 млн кубометров грунта, что позволило обеспечить проход судов с осадкой 4,2 метра. На канале работали 12 земснарядов, их привлёк Росморпорт.

Первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Виталий Щепин на заседании правительства, которое провёл вице-губернатор – председатель правительства региона Олег Князев, отметил, что сейчас на канале круглосуточно работают 11 земснарядов со вспомогательными судами, планируется запуск ещё семи земснарядов.

правительство астраханской области(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Также для повышения эффективности дноуглубительных работ Росморпорт планирует использовать заградительные дамбы в морской части канала. Это позволит снизить заносимость ложа канала, и, как следствие, уменьшить ежегодный объём дноуглубительных работ. Дамбы планируют построить на лимитирующих участках ВКМСК, больше всего подверженных заносимости илом: на 106-135 км и 144,5-149 км.

Виталий Щепин доложил на заседании правительства Астраханской области - благодаря интенсивным дноуглубительным работам на канале ВКМСК, по сравнению с 2021 годом, почти на 15% вырос грузооборот через порты Астрахань и Оля. Кроме того, за первые три месяца 2023 года грузооборот составил уже 814 тысячи тонн – это на 72% больше, чем за минувший год.

Дальнейшее расширение возможностей Волго-Каспийского морского судоходного канала и, как следствие, развитие МТК «Север-Юг» позволят судам выполнять рейсы с максимальной загрузкой и сделают этот маршрут экономически эффективнее.

Теги: углубление дна волги, земснаряды, волго-каспийский морской судоходный канал


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