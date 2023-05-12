В 2023 году в Астраханской области для работ по дноуглублению ВКМСК привлекут 18 земснарядов

Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) является частью МТК «Север-Юг» и астраханского воднотранспортного узла. От состояния этого канала зависят не только безопасное судоходство, но и развитие портовой особой экономической зоны и судостроительной отрасли Астраханской области, а также освоение шельфовых месторождений на Каспии.

На данный момент ВКМСК не отвечает современным параметрам грузоперевозок. Поэтому астраханский филиал Росморпорта ежегодно проводит дноуглубительные работы для поддержания паспортных глубин.

Важно отметить, что задача, поставленная президентом России – до конца 2023 года обеспечить на канале проходную осадку судов до 4,5 метров. В прошлом году со дна ВКМСК поднято 5 млн кубометров грунта, что позволило обеспечить проход судов с осадкой 4,2 метра. На канале работали 12 земснарядов, их привлёк Росморпорт.

Первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Виталий Щепин на заседании правительства, которое провёл вице-губернатор – председатель правительства региона Олег Князев, отметил, что сейчас на канале круглосуточно работают 11 земснарядов со вспомогательными судами, планируется запуск ещё семи земснарядов.

Также для повышения эффективности дноуглубительных работ Росморпорт планирует использовать заградительные дамбы в морской части канала. Это позволит снизить заносимость ложа канала, и, как следствие, уменьшить ежегодный объём дноуглубительных работ. Дамбы планируют построить на лимитирующих участках ВКМСК, больше всего подверженных заносимости илом: на 106-135 км и 144,5-149 км.

Виталий Щепин доложил на заседании правительства Астраханской области - благодаря интенсивным дноуглубительным работам на канале ВКМСК, по сравнению с 2021 годом, почти на 15% вырос грузооборот через порты Астрахань и Оля. Кроме того, за первые три месяца 2023 года грузооборот составил уже 814 тысячи тонн – это на 72% больше, чем за минувший год.

Дальнейшее расширение возможностей Волго-Каспийского морского судоходного канала и, как следствие, развитие МТК «Север-Юг» позволят судам выполнять рейсы с максимальной загрузкой и сделают этот маршрут экономически эффективнее.