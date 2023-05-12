Количество "изменений пола" в России за 5 лет выросло в 7 раз - депутат ГД

12 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото:nakanune.ru

Количество "изменений пола" в России за 5 лет выросло в 7 раз - депутат ГД

Практика "смены пола" в России набирает обороты. Согласно статистике МВД, с 2016 по 2022 гг. за заменой паспортов гражданина РФ по основанию "изменение пола" обратилось 3050 человек. И если в 2016 году было 142 таких случая, то в 2022-м - уже 996 человек. Рост более чем в 7 раз. Об этом в издании "Регионы Онлайн" пишет депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев.
Читайте также:

Он уверен, что этот вопрос должно рассматривать не просто медицинское сообщество, заинтересованное в развитии своих возможностей, а общество в целом с позиций этики. Трансгендерность - это идеология. И она распространяется в России. Только поиск в интернете показывает, что количество клиник, выполняющих различные операции, связанные со "сменой пола", только в Москве превышает 30. А информационную поддержку и "психологическую помощь" осуществляют разные сомнительные организации. Деятельность только одной такой структуры — некоего "Центра Т" охватывает 55 городов России, как сказано на его официальном сайте.

Важно, что в соответствии с действующей в России Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10), транссексуализм относится к группе "Психические расстройства и расстройства поведения". А вот по МКБ-11, которую Россия собирается принять до 2025 года (приказ Минздрава РФ от 22 апреля 2021 г. № 385), транссексуализм исключен из перечня болезней и переведен в раздел "Состояния, связанные с сексуальным здоровьем".

"То есть вместо психического расстройства появилось некое состояние "здоровья", - пишет депутат.

Сейчас переход из мужчины в женщину стоит минимум 2 млн рублей. "Превращение" в мужчину дешевле — 500–600 тысяч. А в мире в целом объем рынка операций по "смене пола" в 2022 году составил более 623 млн долларов и быстро растет. Это очень прибыльный бизнес.

Он напоминает, что в обществе бытует миф, который подогревают СМИ, что можно "поменять пол". На самом деле пол определяется набором хромосом. Изменить можно только внешность, но пол останется тем же. Людей просто калечат, в то время как медицина должна лечить.

Николаев призывает определить четкую государственную позицию по отношению к вопросу "смены пола" и:

- ввести полный запрет на проведение таких операций;

- отменить соответствующие нормы законодательства;

- ввести полный запрет на распространение информации о "смене пола";

- ограничить продажу без рецептов препаратов, применяемых для гормональной терапии при трансгендерном "переходе";

- приостановить переход на МКБ-11.

Напомним, МКБ-11 также фактически легализует педофилию.

Теги: смена пола, транссексуализм, трансгендеры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети