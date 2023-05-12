Количество "изменений пола" в России за 5 лет выросло в 7 раз - депутат ГД

Практика "смены пола" в России набирает обороты. Согласно статистике МВД, с 2016 по 2022 гг. за заменой паспортов гражданина РФ по основанию "изменение пола" обратилось 3050 человек. И если в 2016 году было 142 таких случая, то в 2022-м - уже 996 человек. Рост более чем в 7 раз. Об этом в издании "Регионы Онлайн" пишет депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев.

Он уверен, что этот вопрос должно рассматривать не просто медицинское сообщество, заинтересованное в развитии своих возможностей, а общество в целом с позиций этики. Трансгендерность - это идеология. И она распространяется в России. Только поиск в интернете показывает, что количество клиник, выполняющих различные операции, связанные со "сменой пола", только в Москве превышает 30. А информационную поддержку и "психологическую помощь" осуществляют разные сомнительные организации. Деятельность только одной такой структуры — некоего "Центра Т" охватывает 55 городов России, как сказано на его официальном сайте.

Важно, что в соответствии с действующей в России Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10), транссексуализм относится к группе "Психические расстройства и расстройства поведения". А вот по МКБ-11, которую Россия собирается принять до 2025 года (приказ Минздрава РФ от 22 апреля 2021 г. № 385), транссексуализм исключен из перечня болезней и переведен в раздел "Состояния, связанные с сексуальным здоровьем".

"То есть вместо психического расстройства появилось некое состояние "здоровья", - пишет депутат.

Сейчас переход из мужчины в женщину стоит минимум 2 млн рублей. "Превращение" в мужчину дешевле — 500–600 тысяч. А в мире в целом объем рынка операций по "смене пола" в 2022 году составил более 623 млн долларов и быстро растет. Это очень прибыльный бизнес.

Он напоминает, что в обществе бытует миф, который подогревают СМИ, что можно "поменять пол". На самом деле пол определяется набором хромосом. Изменить можно только внешность, но пол останется тем же. Людей просто калечат, в то время как медицина должна лечить.

Николаев призывает определить четкую государственную позицию по отношению к вопросу "смены пола" и:

- ввести полный запрет на проведение таких операций;

- отменить соответствующие нормы законодательства;

- ввести полный запрет на распространение информации о "смене пола";

- ограничить продажу без рецептов препаратов, применяемых для гормональной терапии при трансгендерном "переходе";

- приостановить переход на МКБ-11.

Напомним, МКБ-11 также фактически легализует педофилию.