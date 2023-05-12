12 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге ребенок выпал с третьего этажа школы-интерната

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах падения ребенка из окна школы-интерната. Проверку организовал Следственный комитет.

Инцидент произошел еще в апреле, но о нем стало известно только сейчас. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 21 апреля в школе-интернате восьмилетний мальчик на перемене выпал из окна третьего этажа, получив травму. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

Степень тяжести травмы школьника не уточняется. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют точные обстоятельства инцидента. Будут опрошены как родители пострадавшего ребенка, так и представители школы-интерната.

Кроме этого, истребуется интересующая следствие должностная документация. В ведомстве обещают дать ситуации надлежащую правовую оценку.

Теги: школа, ребенок, окно, СК, проверка


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