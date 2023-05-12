Зеленскому не дали выступить перед финалом "Евровидения"

Би-би-си и Европейский вещательный союз (EBU) не разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с обращением перед финалом "Евровидения", опасаясь, что музыкальный конкурс будет политизирован.

Если бы просьба Зеленского о выступлении была удовлетворена, он бы получил аудиторию примерно в 160 млн человек, пишет The Times.

В этом году "Евровидение" по правилам конкурса должна была принимать Украина – представитель этой страны победил в прошлом году и завоевал право проводить мероприятие. Но из-за военных действий "Евровидение" было перенесено в Великобританию, чей участник в прошлом году оказался на втором месте. При этом британские организаторы "Евровидения" подчеркнули, что проводят конкурс от имени Украины, а в логотипе фестиваля этого года остался украинский флаг.