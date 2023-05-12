12 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В окутанном смогом Екатеринбурге выявили превышение фенола в воздухе

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает проверки качества воздуха во всех населенных пунктах региона, где наблюдается задымление.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, специалисты четырежды в сутки отбирают и исследуют пробы на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и фенола. Минувшие сутки снова принесли неудовлетворительные результаты.

Так, в Екатеринбурге, который со вчерашнего дня окутал смог, выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 в пробах, отобранных на улице Родонитовой (1,14 ПДК и 1,47 ПДК соответственно), улицах Высоцкого (2,71 ПДК и 1,87 ПДК) и Кузнецова (6,88 ПДК и 3,73 ПДК). Показатель "взвешенные вещества РМ 2,5" превысил норматив на улице Мичурина в 1,07 раза, на улице Опалихинской – в 1,21 раза, а на улице Высоцкого – в 1,26 раза. Кроме этого, в пробе на Родонитовой установлено превышение по показателю "фенол" в 1,1 раза.

Смог в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Также превышения ПДК выявлены в Алапаевске, Асбестовском, Березовском и Режевском городских округах.

Напомним, накануне специалисты Роспотребнадзора также выявили превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурга и других свердловских городов, которые накрыл смог от пожаров. Предупреждение по смогу в регионе продлено до 17 мая.

Теги: смог, фенол, превышение, воздух, Екатеринбург


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