Мэрия: Постройки "Баден-Баден" на Шарташе будут снесены после суда

Вопрос о сносе построек "Баден-Баден" в Шарташском лесопарке будет решаться с компанией через суд. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"20.04 поступило уведомление от департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о выявлении самовольной постройки, подготовлен иск о сносе самовольной постройки, 15.05 планируется направление в суд", — рассказали в администрации.

Напомним, что после того, как на Шарташе стартовало строительство, свою проверку организовала прокуратура. Позднее выяснилось, что компания озаботилась сменой статуса земли только после начала строительных работ. Сейчас территория все еще имеет категорию Р-1 — зона отдыха населения, не предполагающая каких-либо объектов капитального строительства, однако для застройки должна иметь категорию Р-4 — зона центра обслуживания рекреационных территорий.

После этого Госстройнадзор направил в мэрию уведомление о необходимости принять меры в отношении компании Baden Family.