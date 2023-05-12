Губернаторы "тюменской матрешки" запустили новый межрегиональный проект "Культурное сотрудничество"

Губернаторы "тюменской матрешки" Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов запустили новый межрегиональный проект "Культурное сотрудничество", передает корреспондент Накануне.RU.

О старте проекта сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

В рамках проекта "Культурное сотрудничество" в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов. Свои лучшие постановки жителям округов представят Тюменский филармонический оркестр, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, ансамбль "Зори Тюмени" и другие наши известные коллективы. Каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности.

"Уверен, каждый сможет выбрать мероприятие по вкусу – в репертуаре представления и для семей с детьми, и для молодежи, и для старшего поколения. Приглашаю жителей Югры и Ямала за яркими впечатлениями, эмоциями и отличным настроением!", - сообщил глава региона.

Билеты будут доступны в продаже в кассах площадок выступлений. Часть билетов будет разыгрываться у информационных партнеров и в социальных сетях.

"Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область – пример добрососедских отношений регионов Российской Федерации. Вместе с губернатором Тюменской области мы открываем новый межрегиональный проект "Культурное сотрудничество" и приглашаем вас посетить выступления Тюменских коллективов", - отметила Наталья Комарова.

"Тюменскую область и Ямал связывают многолетнее сотрудничество и дружба, общая история. "Культурное сотрудничество" — новый виток развития наших отношений, который позволит ямальцам увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки тюменских коллективов", - прокомментировал Дмитрий Артюхов.