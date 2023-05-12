12 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве стартовало строительство индивидуальных домов для погорельцев

В сгоревшем поселке Сосьва приступили к возведению индивидуальных домов для погорельцев. Как передает департамент информационной политики региона, строители уже смонтировали первую "коробку" на 54 кв.м.

Строительство домов для погорельцев Сосьвы(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Строительство домов для погорельцев Сосьвы(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Помимо этого продолжаются работы на стройплощадке трехэтажного дома, рассчитанного на 60 квартир. Рабочие уже подготовили котлован и ведут монтаж сборных фундаментов. На участке работает семь единиц техники.

Строительство домов для погорельцев Сосьвы(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

К подготовке к работам приступили и в Таежном, где люди тоже остались без крыши над головой из-за пожара. Оперативная работа обусловлена реализацией цифровизации строительной отрасли на территории Среднего Урала.

"В Сосьве и Таежном созданы цифровые двойники территорий. Выполнена аэрофотосъемка, создана цифровая модель Сосьвы в виде единой 3D-стереомодели. Это позволило оперативно оценить текущую ситуацию, определить координаты, площадь и высоту объектов местности без выезда на территорию", – рассказал глава Минстроя региона Михаил Волков.

Строительство домов для погорельцев Сосьвы(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Параллельно правительство определяет порядок выплат и предоставления жилья для пострадавших от пожара.

Напомним, Владимир Путин распорядился к отопительному сезону восстановить сгоревшее жилье и объекты инфраструктуры в Сосьве. На время работ детей будут отправлять в оздоровительные лагеря.

Теги: индивидуальный дом, многоквартирник, строительство, погорельцы, Сосьва


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