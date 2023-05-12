В Сосьве стартовало строительство индивидуальных домов для погорельцев

В сгоревшем поселке Сосьва приступили к возведению индивидуальных домов для погорельцев. Как передает департамент информационной политики региона, строители уже смонтировали первую "коробку" на 54 кв.м.

Помимо этого продолжаются работы на стройплощадке трехэтажного дома, рассчитанного на 60 квартир. Рабочие уже подготовили котлован и ведут монтаж сборных фундаментов. На участке работает семь единиц техники.

К подготовке к работам приступили и в Таежном, где люди тоже остались без крыши над головой из-за пожара. Оперативная работа обусловлена реализацией цифровизации строительной отрасли на территории Среднего Урала.

"В Сосьве и Таежном созданы цифровые двойники территорий. Выполнена аэрофотосъемка, создана цифровая модель Сосьвы в виде единой 3D-стереомодели. Это позволило оперативно оценить текущую ситуацию, определить координаты, площадь и высоту объектов местности без выезда на территорию", – рассказал глава Минстроя региона Михаил Волков.

Параллельно правительство определяет порядок выплат и предоставления жилья для пострадавших от пожара.

Напомним, Владимир Путин распорядился к отопительному сезону восстановить сгоревшее жилье и объекты инфраструктуры в Сосьве. На время работ детей будут отправлять в оздоровительные лагеря.