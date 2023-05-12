12 Мая 2023
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Происшествия В России
Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

Суд арестовал более 311 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных

Савеловский районный суд Москвы арестовал в качестве обеспечительных мер более 311 млн рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что на банковские счета Чекалиных наложен арест, но не уточняли сумму арестованных денежных средств.

Напомним, пара является фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн рублей) и неуплате налогов в крупном размере (более 300 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Лерчек (псевдоним Чекалиной в соцсетях) может стать фигуранткой нового уголовного дела. В столичном управлении СКР сообщили о заявлениях от людей, которые считают себя пострадавшими от деятельности блогеров. Следствие проводит проверку.

Теги: чекалины, лерчек, налоги, арест счетов


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