Суд арестовал более 311 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных

Савеловский районный суд Москвы арестовал в качестве обеспечительных мер более 311 млн рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что на банковские счета Чекалиных наложен арест, но не уточняли сумму арестованных денежных средств.

Напомним, пара является фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн рублей) и неуплате налогов в крупном размере (более 300 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Лерчек (псевдоним Чекалиной в соцсетях) может стать фигуранткой нового уголовного дела. В столичном управлении СКР сообщили о заявлениях от людей, которые считают себя пострадавшими от деятельности блогеров. Следствие проводит проверку.