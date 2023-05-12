СМИ: Новый пакет санкций ЕС нацелен на устранение обходов уже существующих ограничений

Новый пакет европейских санкций в отношении России может иметь целью устранение обходов и лазеек уже введенных ограничений, пишет Politico. В частности, речь может идти о запрете на заход в европейские порты для танкеров, тайно перевозящих российскую нефть. Так Еврокомиссия надеется пресечь "незадекларированный импорт российской нефти".

Издание отмечает, что серьезных возражений против таких ограничений нет ни у одной из европейских стран, даже среди тех, кто "получает выгоду" от такой теневой торговли.