12 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: Новый пакет санкций ЕС нацелен на устранение обходов уже существующих ограничений

Новый пакет европейских санкций в отношении России может иметь целью устранение обходов и лазеек уже введенных ограничений, пишет Politico. В частности, речь может идти о запрете на заход в европейские порты для танкеров, тайно перевозящих российскую нефть. Так Еврокомиссия надеется пресечь "незадекларированный импорт российской нефти".

Издание отмечает, что серьезных возражений против таких ограничений нет ни у одной из европейских стран, даже среди тех, кто "получает выгоду" от такой теневой торговли.

Теги: санкции, евросоюз, нефть


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