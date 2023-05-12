Североуральского подростка жестоко избили, приняв его за другого

Стали известны новые подробности жестокого избиения подростка в Североуральске. Оказалось, что на парня напали, приняв его за другого.

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Напомним, все случилось 9 мая: когда 15-летний юноша проходил с одноклассницей возле местного бассейна "Нептун", его окликнула группа молодых людей. Затем один из них включил камеру на телефоне и стал снимать видео, а второй подросток подскочил и ударил прохожего. Пострадавший парень получил травму уха, в том числе барабанной перепонки. После этого свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Причины нападения раскрыл депутат Госдумы РФ от Свердловской области Антон Шипулин. Как сообщил он на своей странице в соцсети, в Североуральске прошла комиссия по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что один из нападавших показал своему другу фото некоего парня, который якобы нехорошо отзывался о нем. А когда тот увидел прохожего, ему показалось, что это и есть парень с фото. После этого агрессор набросился на него и стал бить, а его приятель – снимать все на камеру.

Как пояснил Шипулин, теперь нападавшего поставят на учет. На мать подростка составили административный прокол за ненадлежащее воспитание.

"Его действия сейчас попадают под статью 116 УК РФ (Побои, совершенные из хулиганских побуждений). Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза", - отметил депутат.

Что касается его знакомого, он уже состоит на учете, так как отбывал срок в детской колонии за кражу и разбой и только недавно освободился. Как добавил Антон Шипулин, сейчас избитый парень идет на поправку.