Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. "Оперативные службы уточняют последствия на земле", - добавил глава региона.

10 мая в Белгородской области при обстреле приграничного поселка Шебекино погиб мужчина. По словам Гладкова, были зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов.