Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии по еще одному эпизоду

Центральный районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за подстрекательство к убийству Андрея Неколова. С учетом предыдущего приговора по другим эпизодам Быков проведет в колонии 17 лет.

В марте стало известно, что обвинение просит приговорить Быкова к 12 годам колонии по эпизоду с Неколовым. При этом по эпизоду с покушением на вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского прокурор попросил освободить Быкова от ответственности – по истечению срока давности (ЧП произошло в 2004 году).

Напомним, бизнесмен был задержан 7 мая 2020 г. в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября 2022 г. Быков приговорен к 13 годам колонии общего режима (прокурор просил 14).