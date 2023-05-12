За сутки количество пожаров на Среднем Урале сократилось почти вдвое

Количество пожаров в Свердловской области сократилось практически вдвое - с 59 до 34. Об этом сообщает департамент информполитики региона. Всего за сутки огнеборцам удалось полностью потушить 33 природных пожара и уменьшить площадь действующих почти на 25 тыс. га. По данным на 9.00 12 мая площадь пожаров составляет 50,7 тыс. га.

Ликвидировать удалось:

два крупных возгорания в Байкаловском районе общей площадью 8,3 тыс. га.

три пожара – в Березовском городском округе общей площадью 4,9 тыс. га.

два возгорания под Богдановичем на площади 6,8 тыс. га.

два пожара в Ирбитском районе на площади 2,2 тыс. га.

два пожара в Камышловском районе на площади 2,5 тыс. га.

Локализовано 18 природных пожаров на площади в 27,2 тыс. га. Риска распространения огня нет.

По словам специалистов, ситуация понемногу стабилизируется. Этому способствуют работа волонтеров и применение авиации, в том числе самолетов Бе-200 и Ил-76. В борьбе с пожарами также задействовано более 4 тыс. человек и 500 единиц техники, 400 человек и 100 единиц техники из которых от МЧС. За прошедшие сутки авиационной группировкой было совершено 159 сбросов воды объемом 630 тонн.

Как передает пресс-служба МЧС по региону, основные силы огнеборцев задействованы на тушении пожаров в районе Белоярского, Невьянского, Тугулымского городских округов и городском округе Сухой Лог.