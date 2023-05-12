Смог от пожаров в Свердловской области добрался до Перми

Смог от лесных пожаров на территории Свердловской области добрался до Перми, сообщили Накануне.RU в ГИС-Центре ПГНИУ.

Запах гари и смог достиг столицы Прикамья за счет северо-восточного ветра.

Ситуацию также прокомментировали в краевом минприроды.

"Южную часть Пермского края затянуло дымкой, наблюдается едкий запах гари. Предполагается, что это из-за лесных пожаров на территориях Свердловской и Курганской областей, видимости по камерам "Лесохранитель" нет", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас Свердловская область охвачена пожарами. Накануне синоптики продлили предупреждение по смогу в регионе до 17 мая.

Свердловский губернатор отрицает, что в уральских лесах орудуют диверсанты-поджигатели. Вчера Евгений Куйвашев попросил Москву об усилении авиагруппировки для тушения пожаров.

Между тем, к охватившим регион лесным пожарам добавилось тление торфяников.