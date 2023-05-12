12 Мая 2023
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Экономика В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве втрое выросла доля строительных компаний из регионов

В Москве за первый квартал года объем строительных работ вырос на 15,2%, до 330 млрд руб., в том числе за счет строительства транспортных объектов. Такой результат привлек в город региональных застройщиков, на их долю приходится уже 10% объема будущих проектов. Речь идет о площадках, на которые получена от властей города разрешительная документация. Ранее на долю девелоперов из регионов приходилось 3% проектов в Москве.
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Управляющий директор "Метриума" Руслан Сырцов говорит о том, что сейчас в Москве суммарно работают 14 региональных застройщиков компаний, пишет "Ъ". Коммерческий директор "Неометрии" Ольга Нарт называет важным аргументом региональных застройщиков для выхода в Москву большой объем спроса. По подсчетам вице-президента GloraX Александра Андрианова, рентабельность девелоперских проектов в Москве сейчас составляет 15-20%, а в регионах – около 10%. Низкий уровень доходности региональных проектов осложняет получение проектного финансирования, добавляет он..

В будущем, говорит Сырцов, возможно, будут и другие попытки выхода региональных застройщиков на московский рынок: например, они могут принимать участие в аукционах в рамках проектов комплексного развития территорий.

Теги: Москва, строительство, девелопер, рынок, спрос, предложение


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