Новая напасть: в охваченной пожарами Свердловской области тлеют торфяники

Свердловскую область накрыла новая напасть. К охватившим регион лесным пожарам добавилось тление торфяников.

Читайте также: Земля горит под ногами

Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, на сегодняшний день главные очаги тления – в Белоярском районе и Первоуральске. Так, рядом с поселком Гагарский Белоярского района с 20 апреля обнаружили 16 очагов торфяного пожара на площади 48 гектаров. Сейчас на участке идет скрытое горение торфа, за последние сутки удалось затушить девять очагов на площади 14 гектаров.

А в поселке под Первоуральском обнаружили 30 очагов тления на площади 15 гектаров. Торф тлеет в полосе отвода железной дороги в двух километрах от ветки станций "Решеты – Чусоводстрой". По данным канала, угрозы населенным пунктам и коллективным садам нет. За минувшие сутки спасатели проливали шесть подземных очагов тления на площади 0,2 гектара, опахивали территорию и снимали горючий слой торфа.

Напомним, сейчас Свердловская область охвачена пожарами. Накануне синоптики продлили предупреждение по смогу в регионе до 17 мая.

Свердловский губернатор отрицает, что в уральских лесах орудуют диверсанты-поджигатели. Вчера Евгений Куйвашев попросил Москву об усилении авиагруппировки для тушения пожаров.