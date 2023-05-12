12 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

СМИ: бизнес-омбудсмен Москвы призвала снизить налоги для бизнеса после ввода новых санкций

Российским властям необходимо снизить налоговую нагрузку на бизнесменов, чтобы облегчить их положение после введения одиннадцатого пакета ограничений в отношении Москвы со стороны Европейского союза.

Как сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, очередные санкции сильнее закрутят "гайки для наших бизнесменов за границей, поскольку они нацелены на борьбу с попытками российских предпринимателей обойти имеющиеся санкции". Бизнес-омбудсмен заявила, что понадобится дополнительная помощь государства. В качестве примера она назвала "уменьшение налоговой нагрузки, альтернативные коридоры логистики и другие виды поддержки".

Минеева указала, что за последний год обращений предпринимателей стало больше, большинство причин - санкции. Второе место по количеству обращений занимает проблема отказа западными поставщиками и покупателями выполнять обязательства по контракту.

Замыкают тройку ситуации, когда иностранные контрагенты отказываются возвращать средства, которые им были перечислены ранее, сообщает ТАСС.

Теги: налоги, санкции


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