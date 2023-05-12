Маркетплейс Wildberries приостановил начисления за рекламу после протеста продавцов

Интернет-магазин Wildberries на время следствия приостановил начисления за рекламу.

"Достигли договоренности с продавцами, которые пришли к нам в офис: приостановили начисления за рекламу на время проведения следственных действий сотрудниками полиции", — заявила пресс-служба компании.

По данным маркетплейса, большинство продавцов подтвердили использование "серых" схем продвижения, они готовы сотрудничать со следствием, сообщает РИА "Новости".

11 мая продавцы Wildberries пришли бастовать к офису компании в столичном БЦ "Демидов". Они недовольны тем, что у них списали деньги за "незаконную" рекламу.