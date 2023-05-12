12 Мая 2023
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Общество ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Малькевич: Российские студенты заинтересованы в учебе в вузах новых регионов

Российские выпускники школ проявляют интерес к возможности получения образования в вузах новых регионов.

Как заявил член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич, молодые люди также хотят участвовать в волонтерской деятельности, в образовательной, просветительской. Сейчас вузы новых территорий просят количество бюджетных мест на заочной форме обучения оставить таким же, как на очной.

Малькевич отметил, что также стоит задача - позволить принимать на обучение на бюджетное отделение студентов из других регионов России. По его словам, со временем в новых регионах будет не хуже, чем в Крыму и Севастополе. "Потому что очень серьезные средства заложены на строительство и оснащение, ремонт школ, средних учебных заведений, вузов", - сказал член Общественной палаты. Кроме того, ведется активная работа общества "Знание", поступают сотни тысяч новых учебников, сообщает ТАСС.

Теги: студенты, образование, новые территории


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