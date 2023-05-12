12 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Страны БРИКС обсудят создание единой валюты

Страны БРИКС обсудит на саммите в ЮАР возможность создания единой валюты для взаиморасчетов.
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"Это вопрос, который мы должны обсудить, и обсудить должным образом. Я не думаю, что мы всегда должны предполагать, что эта идея сработает, потому что экономика очень сложная, и вы должны учитывать интересы всех стран, особенно в ситуации низкого роста, когда вы выходите из кризиса", — сообщил глава МИД ЮАР Наледи Пандор, передает Bloomberg.

Встреча состоится в Йоханнесбурге 22 августа. На нем соберутся главы стран БРИКС.

Напомним, к 2028 г. страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33% (лидерами тут станут Китай и Индия), а страны G7 – менее 28%.

Теги: БРИКС, валюта


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