Страны БРИКС обсудят создание единой валюты

Страны БРИКС обсудит на саммите в ЮАР возможность создания единой валюты для взаиморасчетов.

"Это вопрос, который мы должны обсудить, и обсудить должным образом. Я не думаю, что мы всегда должны предполагать, что эта идея сработает, потому что экономика очень сложная, и вы должны учитывать интересы всех стран, особенно в ситуации низкого роста, когда вы выходите из кризиса", — сообщил глава МИД ЮАР Наледи Пандор, передает Bloomberg.

Встреча состоится в Йоханнесбурге 22 августа. На нем соберутся главы стран БРИКС.

Напомним, к 2028 г. страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33% (лидерами тут станут Китай и Индия), а страны G7 – менее 28%.