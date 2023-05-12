Сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих российских магазинов

Французская сеть магазинов Decathlon нашла покупателя на часть своих торговых точек в России.

Она получила одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на продажу нескольких магазинов, сообщил Минпромторг. Речь идет о пяти объектах в регионах.

Одновременно Decathlon расширяет свой пул недвижимости в России. Так, в 2022 году компания купила две площадки в крупных городах. Это произошло уже после того, как сеть остановила поставки товаров в РФ, а после чего и работу магазинов.

В собственности у Decathlon сегодня 26 объектов общей площадью более 150 тыс. кв. м — 25 гипермаркетов и один склад, сообщают "Известия".

Напомним, эксперты оценивают бизнес Decathlon в России в 13-15 млрд руб.