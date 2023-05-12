СМИ: иностранные компании могут получить возможность регистрироваться в "русских офшорах"

Министерство экономического развития работает над поправками в проект закона, который наделает зарубежные компании возможностью регистрироваться в качестве резидентов российского специального административного района (САР) в обход санкций со стороны Запада.

Как сообщил первый замглавы ведомства Илья Торосов, речь идет о регистрации новой международной компании, или инкорпорации в САР. "Сейчас недостаточно просто принимать решения там, на Западе, и переехать в САР, это просто очень часто невозможно в связи с блокировкой корпоративных решений. Мы думаем, и сейчас такая инициатива лежит на столе <…>, возможность создать компанию, а не переехать", – сказал он.

Отмечается, что для такого "переезда" новой международной компании должны быть переданы активы на сумму как минимум 800 млн руб. за год.

Законопроект уже представлен на рассмотрение в Госдуму, сообщает ТАСС.