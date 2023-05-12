12 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Представлен российский электромобиль "Атом"

АО "Кама" представило первый функциональный образец отечественного электромобиля "Атом".

Компания планирует до конца 2023 года провести испытания батареи, подвески, рулевой системы и шасси. К сборке приступят к концу 2024 года, а к середине 2025 года компания запустит серийное производство.

Автомобиль получит задний привод. "Атом" будет продаваться на отечественном рынке, а также в Китае, в Юго-Восточной Азии, Турции и Индии.

Стартовая производственная площадка автомобиля еще не определена. Рассматривается, в том числе и бывший завод Ford в Набережных Челнах, сообщает "Коммерсант".

Напомним, платные трассы для электромобилей в России сделают бесплатными до конца 2023 года.

Теги: электромобиль, авторынок, автопром


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