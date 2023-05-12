ЦБ: инфляция по итогам второго квартала составит 3,6%

Банк России ожидает, что по итогам второго квартала текущего года инфляция составит 3,6% после 3,5% в первом квартале.

Как говорится в докладе о денежно-кредитной политики регулятора, оценка соответствует центральному значению базового прогноза инфляции. Из-за эффекта высокой базы марта-апреля 2022 года годовая инфляция во втором квартале 2023 года достигнет минимума и окажется меньше поставленной цели в 4%. После этого, по данным ЦБ РФ, темп роста цен будет увеличиваться по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года.

Основным проинфляционным фактором называется рост потребительского спроса, а также давление со стороны рынка труда на фоне дисбаланса между спросом и предложением.

Как сообщалось ранее, годовая инфляция в марте существенно снизилась (до 3,5% против 11% в феврале), но это объясняется эффектом высокой базы в зимние месяцы. На 24 апреля инфляция составила 2,5%, а с конца 2022 года – около 4% в пересчете на год.