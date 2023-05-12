12 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: Вашингтон рассматривает возможность ограниченного снятия антироссийских санкций

Администрация президента США изучает возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций с целью освободить находящихся в заключении в РФ американских граждан.

Вашингтон также ведет переговоры со своими союзниками относительно возможного включения содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену с Москвой, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Как сообщалось ранее, США и ЕС начали разработку санкций задолго до начала СВО. В результате санкций против России инфляция в зоне евро в 2022 году достигла исторического максимума в 9,2%.

Теги: США, санкции


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Ранее 30.04.2023 13:28 Мск СМИ: США и ЕС начали разработку санкций задолго до начала СВО

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