СМИ: Вашингтон рассматривает возможность ограниченного снятия антироссийских санкций

Администрация президента США изучает возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций с целью освободить находящихся в заключении в РФ американских граждан.

Вашингтон также ведет переговоры со своими союзниками относительно возможного включения содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену с Москвой, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Как сообщалось ранее, США и ЕС начали разработку санкций задолго до начала СВО. В результате санкций против России инфляция в зоне евро в 2022 году достигла исторического максимума в 9,2%.