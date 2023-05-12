Минобороны не подтвердило информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации

Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с украинскими Вооруженными силами.

По сообщению военного ведомства, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем. Отмечается, что российские военные пресекли три попытки Украины провести разведку боем и отразили восемь атак на позиции войск РФ на донецком направлении.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что контрнаступление ВСУ уже идет.