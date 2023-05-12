12 Мая 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: ТРК ВС РФ &quot;ЗВЕЗДА&quot;

Минобороны не подтвердило информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации

Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с украинскими Вооруженными силами.

По сообщению военного ведомства, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем. Отмечается, что российские военные пресекли три попытки Украины провести разведку боем и отразили восемь атак на позиции войск РФ на донецком направлении.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что контрнаступление ВСУ уже идет.

Теги: Минобороны, Украина, спецоперация


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Ранее 11.05.2023 14:21 Мск Пригожин заявил, что ВСУ пошли в наступление под Артемовском

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