Ждать осталось недолго. Что даст горожанам трамвайная линия в Академический

Утро жителей Академического сегодня не задалось. Из-за строительства трамвайной линии в 8-ой район города пришлось на время перекрыть проспект Сахарова, что и создало пробки на улице Павла Шаманова. На фоне недовольства водителей Накануне.RU решило напомнить о результате, ради которого жителям Екатеринбурга придется еще немного потерпеть неудобства на дорогах.

А ждать осталось недолго. Несмотря на то, что договор с подрядчиком заключен до 2024 года, сдать трамвайную линию обещают уже к 300-летию Екатеринбурга, о чем не раз упоминал и сам глава города Алексей Орлов.

Церемония закладки первой шпалы трамвайной линии состоялась в июле 2021 года. Трамвай должен снизить нагрузку на общественный транспорт и улучшить ситуацию с постоянными пробками: горожане будут обеспечены комфортным и доступным транспортом, который также является экологически чистым. К январю 2023-го была выполнена треть работ, от улицы Краснолесья до Объездной дороги было смонтировано 1,6 тыс. метров рельсошпальной решетки. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей.

После открытия проспекта Сахарова, работы по прокладке рельс перейдут на перекресток Вильгельма де Геннина/Краснолесья. С полным графиком перекрытий в Академическом можно ознакомиться здесь.

Реализация проекта включает в себя два этапа. Первый - строительство трамвайной линии и 14 остановок, а также реконструкцию прилегающей проезжей части и благоустройство территории. Этот этап и планируют завершить к августу текущего года, потратив 2,4 млрд рублей. Затем, спустя время, стартует второй, более продолжительный этап по реализации проектов развития трамвайной сети уже внутри района.

Протяженность линии от храма на Вильгельма де Геннина до кольца на улице Волгоградской составит 4,4 км. 14 остановок будут принимать пассажиров по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на ул. Волгоградской около городской больницы №40, пути пройдут до проспекта Академика Сахарова, по улице Хрустальногорской и до самого депо, построенного чуть севернее электроподстанции "Рябина". Соответствующий проект планировки уже утвердил глава Екатеринбурга.

"Это пример удачного использования всех современных механизмов, в реализации таких масштабных проектов, как этот, - заявлял министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. - Мы видим, как в Академическом успешно осваивается комплексное развитие территории, что делает жизнь наших жителей комфортнее. Хочу пожелать всем, кто причастен к этому событию, дальнейших успехов и удачного внедрения проекта в жизнь".





Проект строительства трамвайной сети в Академический несет в себе цель не только доставить пассажиров до обозначенного пункта, но и дать максимум комфорта как внутри, так и вне транспорта. Это станет возможным благодаря звукопоглощающим экранам, расположенным вдоль путей. Тележки на вагонах также обещают сделать бесшумными, по примеру железных дорог.

На этом транспортное развитие Академическог не останавливается. Пришедшие сегодня в Екатеринбург белорусские троллейбусы с автономным ходом также предназначены и для 8-го района. Кроме того, разгрузить транспоорт основатель и ведущий девелопер района АО СЗ "РСГ-Академическое" планирует сетью городской электрички.