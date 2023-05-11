Украинские боевики нанесли удар по Горловке. Есть жертвы

Украинские боевики нанесли удар по Горловке. Под обстрел вновь попали гражданские объекты, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, город был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" уже в пятый раз за день.

Глава города Иван Приходько сообщил о том, что по центру города было выпущено семь ракет. Повреждены дома по адресам: ул. Герцена, 39, ул. Гагарина, 46 (по данному адресу зафиксировано возгорание кровли), по улице Нестерова, 83 перебит газопровод, поврежден дом по ул. Нестерова, 85. В результате обстрела поселка шахты им. Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны украинских неонацистов повреждены дом, летняя кухня и ограждение по адресу: ул. Ясная, 15.

Было ранено восемь мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. К сожалению, один из раненых обстрелом ВФУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм.