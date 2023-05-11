Депутат Госдумы заявил об ответе России в случае применения британских крылатых ракет Storm Shadow

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае применения британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow должен быть нанесен массированный ракетный удар по западным границам Украины, сообщают РИА Новости.

По мнению Шеремета это необходимо, чтобы перекрыть каналы поставок оружия.

"Пора отсечь любую возможность переброски из Польши на территорию Украины оружия массового уничтожения", - заявил депутат.

Напомним, Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. По данным канала CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они "не будут использоваться по целям в России".

По словам высокопоставленного американского чиновника, которые приводит канал, такая ракета "по-настоящему меняет правила игры", дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники в военных кругах Украины сообщало, что украинские власти готовы использовать ракеты большой дальности производства Великобритании для нанесения ударов по целям в Крыму.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км.